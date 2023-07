Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rotlicht missachtet - Autos kollidieren im Kreuzungsbereich

Bild-Infos

Download

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Montag (17.7.) ereignete sich um 11.30 Uhr an der Kreuzung Quernheimer Straße / Stiftstraße ein Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Bad Oeynhauser fuhr mit seinem Citroen auf der Quernheimer Straße und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus in Richtung Kirchlengern zu passieren. Zeitglich fuhr ein 77-jähriger Mann aus Kirchlengern mit seinem VW in entgegengesetzter Richtung auf der Quernheimer Straße. Er hatte sich mit seinem Fahrzeug auf der dortigen Linksabbiegerspur eingeordnet, um nach links in die Stiftstraße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann, als beide ihre Fahrzeuge in die Kreuzung einfuhren, zum Zusammenstoß. Zeugen des Unfalls, die sich zur besagten Zeit ebenfalls mit ihren Fahrzeugen an der Kreuzung befanden, gaben gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten an, dass der 77-Jährige bei Grünlicht zeigender Ampel in die Kreuzung einfuhr. Die Ampel für den 36-Jährigen, der in Richtung Kirchlengern fahren wollte, zeigte demnach jedoch bereits Rotlicht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 36-jährige leicht verletzt und vor Ort von Rettungskräften untersucht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro. Durch den Landesbetrieb Straßen NRW wurden ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut und beseitigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell