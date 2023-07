Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos - Unbekannter versucht, hochpreisige Parfüms zu entwenden - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford (ots)

(jd) Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung eines bisher unbekannten Tatverdächtigen. Am Montag, den 23.01.2023 betrat der bisher Unbekannte gegen 16.15 Uhr eine Parfümerie am Gehrenberg. Er ließ sich zunächst von einer Verkäuferin ausführlich beraten und entschied sich für Artikel eines hochpreisigen Herstellers im Wert von rund 1400 Euro. Kurz vor dem Bezahlvorgang ergriff er die Tüte mit den bereits eingepackten Parfüms und rannte zur Tür. Hier übersah er zunächst ein Glaselement, gegen das er ungebremst lief. Da er dadurch zunächst benommen war, gelang es der Mitarbeiterin, die Tüte an sich zu nehmen, ehe der Unbekannte flüchtete. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Wellensteyn-Jacke, blaue Jeans und weiße Sportschuhe. Er ist etwa 170-180cm groß, hat eine schmale Statur und schwarze Haare. Mit einem Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld sind nun Bilder aus der Überwachungskamera der Parfümerie für die Öffentlichkeitsfahndung freigegeben worden. Die Bilder befinden sich im Downloadbereich des Fahndungsportals NRW: https://polizei.nrw/fahndung/108328 Hinweise werden an die Kriminalpolizei Herford unter 05221/8880 oder jede andere Polizeidienstelle erbeten.

