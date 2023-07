Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - 17-Jähriger verunfallt alkoholisiert

Bünde (ots)

(um) In der vergangenen Nacht, gegen kurz nach drei, stellten Beamte in der Bünder Innenstadt einen Peugeot Kleinwagen auf der Wasserbreite fest. Das Fahrzeug fuhr komisch und hatte an einem Scheinwerfer eine Beschädigung. Nachdem die einschreitenden Beamten ihren Streifenwagen wendeten, versuchte der Fahrer mit dem Wagen und erhöhter Geschwindigkeit innerorts vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Das Fahrzeug fuhr dabei in Schlangenlinien und brach mit dem Heck teilweise in Kurvenfahrten aus. Zum Glück des Fahrers kam in diesem Momenten keine anderen Verkehrsteilnehmer entgegen. Die Fahrt ging u.a. bis zur Levisonstraße, Klinkstraße, Bünder Straße bis zum Mindener Weseler Weg, wo der Fahrer die Kontrolle über den PKW verlor und sich drehte bzw. wenige Meter weiter das Fahrzeug nicht mehr weiter fahren konnte. Die einschreitenden Beamtinnen und Beamten konnten den Fahrer aus dem Fahrzeug heraus holen. Der 17-jährige Bünder hatte deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft und war wenig kooperativ gegenüber den einschreitenden Beamten. Die Herkunft des Fahrzeugs ließ sich in diesem Moment ebenfalls nicht eindeutig klären, so dass es sichergestellt werden musste. Ein Richter ordnete noch in der Nacht die Entnahme von Blut bei dem jetzt dringend mehrerer Taten verdächtigen Jugendlichen an. Ein Arzt entnahm auf der Dienststelle in Bünde die entsprechenden Proben. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die erziehungsberechtigten Eltern erschienen noch in der Nacht auf der Wache. Die Polizei ermittelt in diesem Sachverhalt mit einem orangenen Peugeot, dessen Eigentumsverhältnisse und die Beschädigung weiterhin unklar sind. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

