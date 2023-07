Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Firma - Hochwertiger PKW gestohlen und Werkstatt mit Feuerlöscher besprüht

Kirchlengern (ots)

(um) Gestern zeigten zwei Firmeninhaber eines Gebäudes an der Buschstraße einen außergewöhnlichen Einbruch an. In der Nacht zum Donnerstag (13.07.) brachen bislang Unbekannte in die dortige große Lagerhalle durch eine Tür ein. Die Einbrecher stahlen neben Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro zusätzlich ein Fahrzeug aus der Halle. Es handelt sich dabei um einen Leihwagen grau silbernen SUV der Marke Jeep. Das Fahrzeug hat einen angegebenen Wert von etwa 60.000.- Euro und ein Kennzeichen mit HH (Hamburg) - Zulassung. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Die Einbrecher besprühten die Lagerhalle mit Schaum aus einem Feuerlöscher, sodass erhebliche Verunreinigung in der Lagerhalle zurück blieben. Die Kriminalwache nahm eine Spurensicherung am Tatort auf. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

