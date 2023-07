Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand von Müllsäcken- Tatverdächtige aufgegriffen

Bünde (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (12.7.) befand sich der Mitarbeiter eines Sicherheitsfirma auf einem Schulgelände an der Haßkampstraße, als er gegen 23.40 Uhr zwei männliche Personen beobachtete, wie die sich im Bereich der Hausnummer 41 an dortigen Müllsäcken aufhielten. Nachdem die Männer mit dem Fahrrad vor das Haus fuhren, versuchte einer der beiden Personen mit einem Feuerzeug die dortigen Müllsäcke anzuzünden. Der Mitarbeiter sprach die beiden an, worauf beide versuchten zu flüchten. Einen 27-Jährigen Hiddenhauser konnte noch vom Zeugen aufgehalten und bis zum Eintreffen von Polizeibeamten festgehalten werden. Die zweite Person konnte flüchten. Bei den weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass an zwei weiteren Tatorten an der Haßkampstraße und auch Klinkstraße mehrere Müllsäcke in Brand gesetzt wurden, die die Feuerwehr Bünde löschen musste. Es besteht der Verdacht auch diese Säcke von beiden Tatverdächtigen angezündet wurden. Der 27-Jährige wurde für weitere polizeilichen Maßnahmen zur Polizeiwache nach Herford verbracht. Die Ermittlungen zu dem zweiten Tatverdächtigen dauern noch an.

