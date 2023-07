Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rollerfahrerin stürzt in Innenstadt- Kollision beim Abbiegen

Herford (ots)

(sls) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen (11.7.) in Herford im Bereich der Innenstadt auf der Freiheit. Zum Unfallzeitpunkt gegen 07.45 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines grauen VW Sharan von der Innenstadt kommend nach rechts auf die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof abzubiegen. Hierzu ordnete sich der 51-jährige Fahrer aus Herford rechtzeitig auf den dafür vorgesehenen Abbiegestreifen ein. Eine 47-Jährige aus Vlotho befuhr zu diesem Zeitpunkt noch mit ihrem Roller Yamaha den Fahrstreifen für den Geradeaus-Verkehr. Da die Rollerfahrerin jedoch ebenfalls die Fahrt in Richtung Bahnhof fortsetzen wollte, beabsichtigte sie auf den Abbiegestreifen zu fahren. Hierbei übersah sie den bereits auf dem Abbiegestreifen befindlichen Herford und kollidierte mit diesem. Am Roller befanden sich zu diesem Zeitpunkt kein rechter Außenspiegel, der ein rechtzeitiges Erkennen des Sharan möglich gemacht hätten. Sie stürzte nach dem Zusammenstoß mit dem Roller zu Boden und verletzte sich dabei im Oberkörperbereich, so dass sie mit dem Rettungswagen ins Herforder Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt werden musste. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

