Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Ladendiebstahl- Täter flüchten vom Einkaufsmarkt

Bünde (ots)

(sls) Durch einen Polizeibeamten der privat unterwegs war, wurden am Dienstagnachmittag (11.7.) drei männliche Personen in einem Einkaufsmarkt an der Brunnenallee beobachtet, die in Verdacht stehen, Ladendiebstähle begangen zu haben. Der Beamte informierte gegen 15.45 Uhr zwei Mitarbeiter des Einkaufsmarktes. Nachdem die drei Personen den Markt verließen, ohne überhaupt Ware bezahlt zu haben, wurden sie durch die Mitarbeiter angesprochen. Alle drei flüchten fußläufig in unterschiedlichen Richtungen. Einer der drei Männer konnten durch den zivilen Beamten und die Mitarbeiter an der Heidkampstraße aufgegriffen und bis zum Eintreffen weiterer Polizeibeamten festgehalten werden. Bei der Überprüfung der Person wurde festgestellt, dass es sich um einen 19-jährigen Georgier aus Hannover handelt. Bei der anschließenden Durchsuchung eines Rucksackes wurden mehrere Flaschen mit alkoholischen Getränken im Wert von ca. 100 Euro aufgefunden. Bei den Flaschen handelt es sich um Diebesgut aus dem Einkaufsmarkt. Eine Fahndung nach den zwei weiteren flüchtenden Männern brachte bislang keinen Erfolg. Einer der Männer wird beschriebne mit:

- ca. 40-50 Jahre alt - ungepflegtes Erscheinungsbild - kräftige Statur - kurze dunkle Hose - weißes T-Shirt - schwarze Weste

Die zweite flüchtende Person hat folgende Beschreibung:

- ca. 40-50 Jahre alt - schlanke Statur - dunkle Hose - schwarz/weiße College Jacke

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Gegebenenfalls haben die Personen sich schon im Vorfeld länger im Bereich des Marktes aufgehalten und sind beobachtet worden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell