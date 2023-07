Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Zigaretten- Unbekannte dringen in Firma ein

Bünde (ots)

(sls) Zu einem Diebstahl von Zigaretten kam es am Samstagmittag (8.7.) an der Landwehrstraße in Bünde. Am Montagmorgen bemerkten Mitarbeiter einer Tabakfirma, dass mehrere Paletten mit versandfertigen Zigaretten aus der Lagerhalle fehlten. Eine Auswertung des Videomaterials ergab, dass am Samstag gegen 12.43 Uhr zwei bislang unbekannte Täter mit einem LKW vor die Laderampe des Versandlagers fuhren und vermutlich dort mehrere Paletten im Zigaretten in den LKW verbrachten. Wie die Unbekannten in das Lager kamen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Anschließend fuhren die Täter mit dem Diebesgut vom Gelände in unbekannte Richtung. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Cigarillos verschiedener Marken, die als Stangenware in Kartons verpackt waren. Der Wert liegt im sechs-stelligen Bereich. Auf den Videoaufzeichnungen konnte ein weißer LKW mit der Aufschrift "AVIS" erkannt werden. Die Überprüfung der angebrachten Kennzeichen ergab, dass diese vorher entwendet wurden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl der Zigaretten oder auch den Verbleib des Diebesgut machen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

