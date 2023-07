Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß im Einmündungsbereich- Abbiegevorgang zu früh gestartet

Spenge (ots)

(sls) In Spenge kam es am Montagnachmittag (10.7.) zu einem Verkehrsunfall auf der Bielefelder Straße, bei dem die Fahrerin eines weißen Renault Twingo verletzt wurde. Ein 68-jähriger Porsche-Fahrer aus Spenge befand sich gegen 16.05 Uhr auf der Waldstraße und beabsichtigte nach links auf die Bielefelder Straße einzubiegen. Zum selben Zeitpunkt befand sich die 24-jährige Twingo-Fahrerin aus Spenge auf der Bielefelder Straße stadteinwärts, um von dort nach links in die Waldstraße einzubiegen. Noch während des Abbiegevorgangs fuhr der 68-Jährige plötzlich von der Waldstraße los und prallte in die hintere linke Seite des Renaults. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die junge Fahrerin im Schulter- und Bauchbereich verletzt. Sie musste zur weiteren ärztlichen Versorgung mit dem Rettungswagen ins Bünder Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell