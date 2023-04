POL-NI: Diebstahl von Diesel

Nienburg (ots) - (KEM) Ein 79-jähriger Nienburger erstattete am 30.03.2023 Anzeige bei der Polizei in Nienburg, nachdem sein Fahrrad kurz zuvor, in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr, am Nordertorstriftweg entwendet wurde. Das Fahrrad, ein schwarz-rotes Damenrad von Giant, hatte er morgens an der MTV Halle mit einem Fahrradschloss gesichert angeschlossen. Als er zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden. Die Polizei ...

