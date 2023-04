Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(ps) Am Samstag, 01.04.2023, um ca. 10:25 Uhr, ist ein geparkter Pkw in der Brenner Straße, auf Höhe der Hausnummer 13, bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden. Hierdurch ist ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro an dem geparkten Pkw entstanden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hat sich anschließend mit einem dunklen SUV unerlaubt entfernt. Die Polizei Rinteln ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9646-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell