Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verbaler Streit mündet in handfeste Auseinandersetzung

Darmstadt (ots)

Zwei Vorfälle im Bereich eines Schnellrestaurants am Sonntagmorgen (30.10.) in der Gräfenhäuser Straße beschäftigen derzeit die Polizei in Darmstadt. Gegen 4.30 Uhr soll eine fünfköpfige Gruppe einen 36 Jahre alten Mann zunächst angepöbelt haben. Laut Zeugenaussage wurde er anschließend bedrängt und ihm die silberne Kette vom Hals gerissen. Der Dieb suchte mit seiner Beute anschließend unerkannt das Weite. Nach ersten Erkenntnissen hat er ein südländischen Phänotyp, war dunkel gekleidet und hatte die Haare an den Seiten kurz und oben länger geschnitten.

Gegen 5.45 Uhr mündete ein zunächst verbaler Streit mündete am frühen in einer handfesten Auseinandersetzung. Nach ersten Erkenntnissen befand sich ein 25-jähriger Mann gegen 5.45 Uhr in Begleitung einer 21 Jahre alten Frau im Außenbereich des Schnellrestaurants. Zwischen den beiden und einer mehrköpfigen Personengruppe kam es zu einem Wortgefecht, in dessen Folge ein bislang noch unbekannter Täter aus der Gruppe heraus den Mann aus Alsbach-Hähnlein ins Gesicht schlug. Als seine Begleiterin dazwischen ging, wurde sie durch Schläge ebenfalls verletzt. Sie erlitt eine Platzwunde am Auge. Die Gruppe ergriff anschließend die Flucht. Der Haupttäter war laut Zeugenaussage circa 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hatte seine schwarzen, lockigen Haare zum Zopf gebunden.

Ob es sich um dieselben Täter handeln könnte, steht aktuell noch nicht fest. Das Kommissariat 43 der Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem ist die Gruppe aufgefallen und wer kann sie näher beschreiben. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell