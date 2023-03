Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: "Handwerker" fordern überhöhten Preis für schlechte Arbeit in bar

Rinteln (ots)

(swe). Eine 84-jährige Frau aus Rinteln wurde über einen Flyer in einer Zeitung aufmerksam auf eine Firma, die als "Garten Servis" Arbeiten anbot. Sie nahm Kontakt zur Firma auf, um Steinreinigung, Terrassenreinigung, Betonreinigung, Pflasterarbeiten, Moos- und Algenentfernung durchführen und neue Randsteine am Gartenweg setzen zu lassen. Am Morgen des Donnerstag erschienen dann auch drei "Handwerker", um die Leistung zu erbringen. 3.900 Euro sollten die Arbeiten kosten und darauf ging die Geschädigte auch ein. Bereits am Mittag forderten die "Handwerker" dann den Betrag in bar, obwohl die Arbeiten noch gar nicht erledigt waren. Die Pflasterarbeiten waren krumm und schief, der Rest der Arbeiten noch gar nicht erledigt. Man setzte die alte Dame unter Druck, den Betrag sofort zu entrichten und die machte genau das richtige, sie informierte Familienangehörige, die zur Unterstützung kamen. Von diesen wurde dann auch die Polizei informiert, die einen der Leistungsanbieter noch vor Ort feststellen konnte. Dieser teilt gegenüber der Polizei mit, dass er mit zwei "Praktikanten" die Arbeiten durchführen wollte, die aber vor dem Eintreffen der Polizei das Weite gesucht hatten. Wie die heißen: "?" Die Staatsanwaltschaft Bückeburg wurde in Kenntnis gesetzt und von dort wurde die Beschlagnahme des Mobiltelefons des Beschuldigten angeordnet. Eine polizeiliche Recherche ergab, dass der Beschuldigte bereits mehrfach wegen Betrugsdelikten in Erscheinung getreten ist. Immer wieder fallen besonders ältere Menschen solchen "Handwerkern" zum Opfer. Die Polizei rät daher, sich vor der Auftragsvergabe an Handwerker, die man nicht kennt, genau darüber zu informieren, welche Leistungen für welches Geld eigentlich branchenüblich sind. Vorauszahlungen in bar sind besonders kritisch zu hinterfragen.

