POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 151

Saarburg (ots) - Am Freitag den 16.06.2023 im Zeitraum zwischen 08:15 Uhr bis 12:30 Uhr wurde auf einem Parkplatz am Saarufer, in Höhe des Alten- und Pflegeheims "Haus Bergblick", ein schwarzer Pkw der Marke Renault stark beschädigt. Anhand des Schadensbildes am beschädigten Pkw ist davon auszugehen, dass der/die Täter/Täterin vermutlich mit einem scharfkantigen Gegenstand mutwillig agierte. Durch das Einwirken auf das Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden im ...

