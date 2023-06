Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Saarburg (ots)

Am Freitag den 16.06.2023 im Zeitraum zwischen 08:15 Uhr bis 12:30 Uhr wurde auf einem Parkplatz am Saarufer, in Höhe des Alten- und Pflegeheims "Haus Bergblick", ein schwarzer Pkw der Marke Renault stark beschädigt.

Anhand des Schadensbildes am beschädigten Pkw ist davon auszugehen, dass der/die Täter/Täterin vermutlich mit einem scharfkantigen Gegenstand mutwillig agierte. Durch das Einwirken auf das Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf die Täter oder mögliche Täterfahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell