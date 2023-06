Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Schweich

Trier (ots)

Am 16.06.2023 zwischen 08:00 Uhr und 10:40 Uhr kam es in der Bernhard-Becker-Straße auf dem Parkplatz der Bäckerei Wildbadmühle in Schweich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen dort ordnungsgemäß abgestellten Seat. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unfallflüchtigen Fahrer/Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der 06502/9157-0 in Verbindung zu setzen.

