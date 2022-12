Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hausbrand in Godramstein

Landau (ots)

Aufgrund unsachgemäßen Umgang mit heißer Asche kam es am Mittag des 28.12.2022 in im Ortskern von Godramstein zu einem Hausbrand. Die Ansche wurde auf dem Balkon abgelagert und entzündete dort gelagerte Gegenstände. Das Feuer griff auf den Dachstuhl des Mehrfamilienhauses über und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro. Die Begehung mit einem Brandsachverständigen bestätigte die Brandursache. Personen wurden nicht verletzt.

