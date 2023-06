Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vollbrand eines Taxis mit Übergreifen auf Teile des roten Felsens in Trier

Am Freitag den 16.06.2023 kam es gegen 14 Uhr in der Bitburger Straße in Trier zum Brand eines Taxis, der auf Teile des Waldes im roten Felsen übergegriffen ist. Das Feuer konnte zügig durch die Berufsfeuerwehr Trier gelöscht und so eine Gefahr für Personen oder größere Schäden ausgeschlossen werden. Der Fahrer des Taxis konnte noch während der Fahrt in der Bitburger Straße stadteinwärts feststellen, dass sein Fahrzeug Feuer gefangen hat. Er konnte sein Fahrzeug dann nur noch zur Seite steuern und sich selbst unverletzt befreien. Der Grund für den Brand ist unklar. Durch die Lösch- und Reinigungsarbeiten war die Bitburger Straße im Bereich der Kaiser-Wilhelm-Brücke in beide Richtungen voll gesperrt. Dadurch kam es zu mehrstündigen erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Trierer Stadtgebiet.

