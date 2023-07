Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gegenverkehr im Kreuzungsbereich übersehen- Mehrere Insassen verletzt

Löhne (ots)

(sls) Einen Verkehrsunfall in Löhne mussten Polizeibeamte am Freitagabend (7.7) in Löhne auf der Kanalstraße aufnehmen. Bei der Kollision zwischen einem Mercedes und einem Opel Corsa wurden drei Insassen verletzt. Ein 39-Jähriger aus Mönchengladbach befand sich mit dem Mercedes gegen 19.23 Uhr auf der Ringstraße in Richtung Kanalstraße. Im Fahrzeug befanden sich noch zwei weitere Insassen. Als die Ampelanlage zur Kanalstraße auf der Ringstraße auf Grünlicht schaltete, beabsichtigte der 39-Jährige nach links in Richtung BAB A30 - Zubringer abzubiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 23-Jährige aus Löhne, die vom Kokturkanal kommend über die Kanalstraße in Richtung Ringstraße weiterfahren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde die Löhnerin, sowie ein 23-jähriger Insasse im Opel und ein 28-jähriger Beifahrer im Mercedes leicht verletzt. Alle wurden durch eine Rettungswagenbesatzung ärztlich versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro und wurden auch von der Unfallstelle abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallstelle musste ein Teil des Kreuzungsbereichs für ca. 1 Stunde gesperrt werden.

