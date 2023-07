Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stürzt nach Zusammenstoß- Anwohner schwer verletzt ins Krankenhaus

Herford (ots)

(sls) Zu einem folgen schweren Unfall kam es am Donnerstagnachmittag (6.7.) in der Landwehr in Herford. Gegen 16.00 Uhr befand sich ein 47-Jähriger aus Bielefeld mit seinem Rennrad unterwegs in Richtung B 61. In Höhe der Hausnummer 83 war gerade der Bewohner des Hauses damit beschäftigt, auf der Fahrbahn das dortige Laub und Unkraut im Bereich des Bürgersteiges zusammen zu kehren. Der Radfahrer versuchte noch durch Betätigen der Klingel auf sich aufmerksam zu machen, welches der Senior augenscheinlich jedoch nicht hörte. Als der Radfahrer dann an dem Anwohner links vorbeifahren wollte, machte dieser plötzlich einen weiteren Schritt auf die Straße, so dass ein Zusammenstoß durch den Radfahrer nicht mehr verhindert werden konnte. Der Bielefelder prallte frontal mit dem Fußgänger zusammen, so dass dieser auf die Straße stürzte. Der Radfahrer schleuderte auf den anliegenden Grünstreifen und blieb glücklicher Weise unverletzt. Aufgrund der schweren Kopf- und Oberkörperverletzungen musste der Senior mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik nach Bielefeld verbracht und stationär aufgenommen werden. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung des Unfalls übernommen.

