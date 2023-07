Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrzeuge im Stadtgebiet angegangen- Dokumente als Diebesgut

Löhne (ots)

(sls) Im Stadtteil Obernbeck kam es in der Nacht zu Donnerstag (6.7.) zu gleich drei PKW-Aufbrüchen, bei denen diverses Diebesgut mitgenommen wurde. Alle Fahrzeuge standen ordnungsgemäß verschlossen an verschiedenen Wohnanschriften, bevor sie auf bisher unbekannte Art und Weise geöffnet wurden. Aus einem schwarzen Seat Cupra wurde an der Straße In den Ellern wurde ein dunkle Mappe mit den Fahrzeugpapieren des Pkw und einem daneben stehenden Wohnwagen entwendet. An der Lisztstraße gingen die Täter einen schwarzen Audi A3 an und durchsuchten diesen. Diebesgut konnten die Unbekannten jedoch nicht mitnehmen. Anders dann bei einem schwarzen VW Passat in den Teichen, wo ein Personalausweis der geschädigten Nutzerin mitgenommen wurde. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei jetzt die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich Obernbeck aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

