Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeugen- Unbekannte nehmen Dokumente mit

Kirchlengern (ots)

(sls) Polizeibeamte mussten in Kirchlengern am Mittwoch (5.7.) gleich zwei Strafanzeigen aufnehmen, weil unbekannte Täter aus Fahrzeugen eine Handtasche und persönliche Dokumente entwendeten. Gegen 04.50 Uhr wurde eine Bewohnerin des Fichtenwegs durch einen lauten Knall aus dem Bereich des Carports geweckt. Bei der anschließenden Nachschau konnte die Geschädigte eine Person beobachten, die vom Carport mit einem Fahrrad flüchtete. Die Person wird beschrieben mit ca. 30 Jahre alt und großer Statur. Er war komplett schwarz bekleidet mit Mütze. Bei der Überprüfung ihres grauen VW Polo stellte sie fest, dass die Fahrerscheibe mittels eines Steines eingeschlagen wurde. Aus dem Fahrzeug nahm der Unbekannte eine beige Handtasche und eine rote Geldbörse mit. Darin befanden sich diverse persönliche Dokumente und etwas Kleingeld. Anschließend fuhr der Unbekannte mit dem Fahrrad davon. Noch am gleichen Nachmittag erstattete ein 59-Jähriger aus Löhne eine Anzeige, weil aus seinem Fahrzeuge verschiedene Dokumente entwendet wurden. Gegen etwa 12.00 Uhr befand sich der Löhner mit seinem Renault Traffic auf dem Parkplatz des Straßenverkehrsamtes, um das Fahrzeug zuzulassen. Er wurde dort von drei männlichen Personen nach einem möglichen Verkauf des Renaults angesprochen. Nachdem der 59-Jährige das verneinte, schraubte er beide Kennzeichen an das Fahrzeug, um damit weiterzufahren. In diesem kurzen Zeitraum wurden die Fahrzeugpapiere für den Renault entwendet, die der Geschädigte vorübergehend auf den Beifahrersitz gelegt hatte. Es besteht der Verdacht, dass die drei Personen in Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist in beiden Fällen auf der Suche nach Zeugen, die uns weitere Hinweise zu den Diebstählen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell