Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch auf Campingplatzanlage- Unbekannte hebeln Fenster auf

Vlotho (ots)

(sls) In der Nacht zu Dienstag (4.7.) kam es zu einem Einbruch auf dem Campingplatz "Borlefzen" in Vlotho, wo Unbekannte eine geringe Höhe an Bargeld erbeuteten. Am Montagabend wurde der Gebäudekomplex zur Anmeldung ordnungsgemäß durch Mitarbeiter verschlossen. Als am Dienstagmorgen gegen 05.30 Uhr die ersten Angestellten zum Gebäudekomplex zurückkehrten, bemerkten sie ein aufgehebeltes Fenster. Dadurch gelangten die Täter in das Gebäude und durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Eine Zwischentür zum anliegenden Bistro wurde ebenfalls aufgebrochen. Ob aus dem Bereich ebenfalls Diebesgut mitgenommen wurde, müssen die weiteren Ermittllungen zeigen. Da sich zur Zeit viele Urlauber auf dem Campingplatz aufhalten, hofft die Kriminalpolizei auf Zeugen, die weitere Angaben zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell