Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall endet mit Verletzungen- LKW übersieht Abbiegevorgang

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es am Montagabend (3.7.) zu einem Verkehrsunfall auf der Wiesestraße, bei dem eine 50-Jährige aus Herford leicht verletzt wurde. Gegen 22.40 Uhr befand sich die Herforderin mit ihrem grauen Ford Focus auf der Wiesestraße in Richtung Salzufler Straße. In Höhe der Einmündung der Straße Am Stadion beabsichtigte diese nach rechts einzubiegen. Etwa in gleicher Höhe befand sich ebenfalls ein Radfahrer auf dem rechten Gehweg und beabsichtigte die Straßenseite zu wechseln. Für den Abbiegevorgang und um den Radfahrer passieren zu lassen reduzierte die 50-Jährige die Geschwindigkeit bis zum "Fast-Stillstand". Ein hinter der Focus-Fahrerin befindlicher 26-Jähriger aus Bielefeld übersah mit seinem LKW Mercedes das Abbremsen zu spät und fuhr auf den Focus hinten auf. Durch die Wucht des hinteren Aufpralls verletzte sich die Herforderin im Oberkörperbereich. Eine ärztliche Untersuchung wird durch diese selbst veranlasst. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell