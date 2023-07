Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrzeug nach Unfallflucht aufgefallen- Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs

Bünde (ots)

(sls) Bereits in der Nacht zu Samstag (1.7.) kam es in Bünde auf der Engerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 00.10 Uhr überholte der Fahrer eines weißen Audi in Höhe der Einmündung Grünewaldstraße zwei Fahrzeuge, welche in Richtung Bünde unterwegs waren. In Höhe einer dortigen Linkskurve kam dem Audi-Fahrer während des Überholvorganges ein Fahrzeug entgegen, so dass er sofort wieder einscheren musste. Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte über den Grünstreifen und landete auf dem rechtsseitigen Feld. Aus dem Audi flüchteten vier männliche Personen über das Feld in Richtung Minden-Weseler Weg. Der bislang unbekannte Fahrer konnte mit dem Audi noch vom Feld wieder in Richtung Bünde auf der Enger Straße weiterfahren. Durch Zeugen konnten Kennzeichenfragmente abgelesen werden, die jedoch zunächst bei der anschließenden Fahndung nicht zum Auffinden des Fahrzeugs führten.

Durch einen zivilen Polizeibeamten konnte am Samstagabend gegen 18.50 Uhr ein Fahrzeug in der Bünder Innenstadt gesichtet werden, dass aufgrund der Beschreibung und der Kennzeichenfragmente als Unfallfahrzeug in Frage kommen konnte. Der weiße Audi wurde daraufhin an der Schloßstraße angehalten und kontrolliert. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 37-Jährigen aus Velbert. Dieser teilte den Polizeibeamten mit, dass er den Audi in der Nacht zu Samstag geführt und den Unfall verursacht hat. Der 37-Jährige zeigte den Beamten einen belgischen Führerschein vor. Im Rahmen der Überprüfung des Führerscheins zeigten sich deutliche Fälschungsmerkmale auf, so dass der Verdacht bestand, dass der Fahrer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Den Beamten fiel zudem bei der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch auf, so dass ein Alco-Test beim 37-Jährigen durchgeführt wurde. Der zeigte den deutlichen Konsum von Alkohol auf, so dass, im Anschluss der Kontrolle, eine Blutprobe auf der Polizeiwache Bünde entnommen wurde. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Führerschein, sowie die Fahrzeugschlüssel des Leihwagens vorläufig sichergestellt. Die Ermittlungen zu den flüchtenden vier Personen bei der Verkehrsunfallflucht dauern noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell