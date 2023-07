Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Wohnung- Unbekannte nehmen Küchengerät mit

Kirchlengern (ots)

(sls) In Abwesenheit der Bewohnerin kam es im Verlauf des Freitag (30.6.) zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Oberbauerschafter Straße in Kirchlengern. Die Geschädigte verließ gegen 08.00 Uhr die Wohnung. Als sie gegen 22.00 Uhr zurück kam bemerkte sie ein offen stehendes Fenster, dass beim Verlassen augenscheinlich "Auf-Kipp" gestanden hat. Durch dieses Fenster drangen Unbekannte in die Wohnung und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Als Diebesgut nahmen die Täter Bargeld (Summe noch nicht bekannt) und einen Thermo-Mix mit. Ob die Täter die Wohnung durch die Eingangstür oder das geöffnete Fenster verließen, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

