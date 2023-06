Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Motorrad und Waschmaschinen- Unbekannte nehmen Werbetafeln mit

Löhne (ots)

(sls) Zu einem Diebstahl kam es am gestrigen Donnerstag (29.6.) an der Norbahnstraße in Löhne. Durch den Besitzer eines Geschäftes für Haushaltsartikel wurde vor dem Laden zwei Deko-Waschmaschinen (nicht funktionsfähig), sowie Werbeschilder für den Betrieb aufgestellt. Des weiteren wurde ein Leichtkraftrad der Marke Peugeot ebenfalls auf dem Grundstück vor dem Geschäft abgestellt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit, da das Hinterrad defekt war. Es waren die amtlichen Kennzeichen HF-OK 254 angebracht.

Im Tatzeitraum von 04.00 Uhr in der Nacht bis zum Nachmittag gegen ca. 15.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter alle genannten Gegenstände vom Grundstück. Vom Motorrad wurde der Sitz vorher abgeschraubt und am Tatort zurückgelassen.

Gegen 11.30 Uhr meldete sich ein Schrottsammler über die Gegensprechanlage des Geschäftes und erkundigte sich nach Metallschrott. Dieses wurde vom Besitzer verneint. Ob der Sammler in Zusammenhang mit dem Diebstahl steht oder dieser weitere Angaben zu den Gegenständen machen kann, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Geschäftes gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell