Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Einbruch- Zeuge beobachtet Täter

Rödinghausen (ots)

(sls) Durch einen lauten Knall wurde ein Anwohner der Alten Dorfstraße am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr in Rödinghausen aufgeschreckt. Als er aus dem Fenster schaute, bemerkte er eine männliche Person, die durch eine zerbrochene Fensterscheibe in die anliegende Lotto-/Postfiliale stieg. Der Zeuge konnte beobachten, wie die Person sich einige Zeit im Geschäft aufhielt. Bei Eintreffen der, durch den Zeugen alarmierten, Polizeibeamten konnte eine männliche Person noch vor dem Objekt angetroffen werden. Es handelte sich um einen 23-jährigen Ukrainer aus Haltern am See. Dieser hatte offensichtlich mit einem Stein die Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Innere zu gelangen. Hier entwendete der Tatverdächtige ein größeres Paket, welches er anschließend außerhalb der Filiale im Bereich eines Baumes deponierte. Das Paket wurde aufgefunden und an die Betreiberin der Filiale zurück geben. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam nach Herford verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die weitere Bearbeitung hat die Kriminalpolizei übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell