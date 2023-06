Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Scooter-Fahrerin touchiert Fußgängerin- Verursacherin flüchtet

Bünde (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach einer E-Scooter Fahrerin die am Mittwochabend (28.6.) an einem Unfall auf der Marktstraße in Bünde beteiligt war. Eine 58-jährige Fußgängerin befand sich gegen 19.55 Uhr auf der Marktstraße in Richtung Amtsgericht. Plötzlich wurde sie unvermittelt von hinten vom einer jungen E-Scooterfahrerin erfasst, die mit einer weiteren Person das Fahrzeug führte. Die Fußgängerin und auch beide Personen auf dem Scooter kamen durch den Zusammenstoß zu Fall. Anstatt sich um die verletzte Fußgängerin aus Bünde zu kümmern, flüchteten beide Jugendlichen mit dem Scooter in Richtung Innenstadt. Zur Behandlung der Verletzungen an Fuß und Arm begibt sich die Geschädigte selbständig in ärztliche Behandlung.

Weitere Zeugen konnten beobachten, dass es sich bei der Scooter-Führerin und der Mitfahrerin um zwei weibliche Personen im Alter von 16-17 Jahren handelte. Die Führerin hatte eine kräftige Statur und schwarze lange Haare. Sie war auffällig stark geschminkt und trug ein pinkes Oberteil. Die Mitfahrerin hatte ebenfalls dunkle lange Haare und eine schlanke Statur.

Die Unfallbeteiligte und weitere Zeugen, die Angaben zum Unfall oder der Beteiligten machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

