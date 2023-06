Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Abbiegeradius falsch eingeschätzt- Zusammenstoß mit kreuzendem Verkehr

Vlotho (ots)

(sls) Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Seat-Fahrerin kam es Donnerstagnachmittag (29.6.) auf der Valdorfer Straße in Vlotho. Zum Unfallzeitpunkt gegen 12.50 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus dem Kalletal mit seinem Citröen Firmenwagen die Bredenstraße stadteinwärts. Im Einmündungsbereich mit der Valdorfer Straße beabsichtigte er nach rechts auf die Valdorfer Straße einzubiegen. Hierbei unterschätzte er jedoch den Abbiegeradius und fuhr in den Gegenverkehrsbereich der Valdorfer Straße. Hier befand sich zu diesem Zeitpunkt eine 24-Jährige aus Porta Westfalica, die mit ihrem Seat in Richtung Südspange unterwegs war. Im Einmündungsbereich stießen dann beide Fahrzeuge zusammen, wodurch die 24-Jährige verletzt wurde. Zur ärztlichen Behandlung wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus gebracht. Der Seat wurde durch die Kollision so stark beschädigt, dass er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell