Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fahrzeug in der Max-Eyth-Straße beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen richteten am Sonntag (25.06.2023) zwischen 02:00 Uhr und 14:00 Uhr einen Sachschaden von rund 5.000 Euro an, indem sie einen in der Max-Eyth-Straße in Sindelfingen geparkten Audi Q8 auf der Motorhaube sowie über die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzten. Weiterhin wurde an drei Reifen die Luft über die Ventile komplett abgelassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell