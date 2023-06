POL-LB: Markgröningen-Unterriexingen: Unfallflucht in der Oberriexinger Straße

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntagnachmittag (25.06.2023) kam es in der Pflasterstraße in Erdmannhausen zu einem Vorfall, in dessen Zusammenhang die Polizei nach einem noch unbekannten Mann fahndet. Dieser ging gegen 17.00 Uhr gleichzeitig wie eine 39 Jahre alte Frau den Gehweg der Pflasterstraße in Richtung Schulstraße entlang. Die Frau hatte währenddessen den ...

mehr