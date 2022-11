POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Tankstelle ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Langwedel. Am frühen Mittwochmorgen hat ein unbekannter Täter die Tankstelle auf der Südseite der Rastanlage Goldbach an der A27 (Richtung Walsrode) ausgeraubt. Gegen 2:30 Uhr betrat der maskierte Räuber den Verkaufsraum und forderte vom Angestellten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Kasseninhaltes. Nachdem der Tankstellenmitarbeiter der Forderung des Täters nachkam, flüchtete dieser samt Beute rennend zunächst zu den Lkw-Tanksäulen und anschließend weiter in unbekannte Richtung. Der 32-jährige Angestellte blieb körperlich unverletzt und alarmierte nach dem Überfall die Autobahnpolizei, welche sich auf derselben Seite der Rastanlage befindet, und löste so eine sofortige und umfangreiche Fahndung aus, die jedoch trotz Einbindung weiterer Streifenwagen benachbarter Dienststellen nicht zur Ergreifung des Täters führte. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen Mann unbekannten Alters mit heller Hautfarbe und schmaler bis normaler Figur. Er trug während der Tat eine schwarze, weite Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie schwarze Turnschuhe mit hellen Sohlen und hellen Schlaufen an den Versen. Zudem trug er schwarze Handschuhe und eine schwarze Maskierung über dem Kopf. Mit sich führte er eine schwarze Sporttasche. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

"Betrug an Haustür und Telefon" - Ein Vortrag der Polizei - Es sind noch Plätze frei

Oyten. Immer wieder registriert die Polizeiinspektion Verden/Osterholz Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Zu den Taten zählen zum Beispiel Betrügereien an der Haustür, falschen Polizisten am Telefon oder der sogenannte Enkeltrick. Aktuell begegnet die Polizei dem Phänomen mit einem Präventionsvortrag "Betrug an Haustür und Telefon", der am Donnerstag, 24. November 2022, stattfindet und sich an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger jeden Alters richtet. Joachim Kopietz, Beauftragter für Kriminalprävention in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, beginnt seinen Vortrag um 18.30 Uhr im Ratssaal der Gemeinde Oyten, Hauptstraße 55. Interessierte werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04207/9140 anzumelden. Es sind noch Plätze frei, das Kontingent ist allerdings begrenzt.

BMW überschlägt sich

Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf der A27 wurde am Dienstag gegen 17:30 Uhr ein 69-jähriger BMW-Fahrer verletzt. Der Mann war in Richtung Walsrode unterwegs, als er beim Versuch, an der Anschlussstelle Verden-Nord abzufahren, alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Der BMW kam von der Ausfahrt ab, überfuhr ein Straßenschild und überschlug sich letztlich. Dabei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen und sein Pkw wurde erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro.

Fußgängerin schwer verletzt

Verden. Auf der Lindhooper Straße wurde am Dienstag gegen 17:30 Uhr eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach Zeugenaussagen betrat die 17-jährige Fußgängerin trotz Rotlichts die Fahrbahn, woraufhin sie von einer 33-jährigen Nissan-Fahrerin erfasst wurde, als diese aus der Garage eines Verbrauchermarktes herausfuhr. Die Jugendliche musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

