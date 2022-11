Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Nach Unfall geflohen - Zeugen gesucht

Verden. Auf der Ritterstraße kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer am Montag zwischen 15 und 16 Uhr gegen einen hier geparkten Audi, an dem ein Schaden von rund 4.000 Euro entstand. Anschließend fuhr der Unfallverursacher unerkannt davon und beging somit Unfallflucht. Die Polizei Verden hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Imbiss aufgebrochen

Dörverden. In der Nacht auf Montag haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Großen Straße einen Imbisswagen aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht. Lohnende Beute machten die Langfinger allerdings nicht. Letztlich flohen sie unerkannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Dörverden unter Telefon 04234/943960 entgegen.

Unfall auf der A27 - Zeugen gesucht

Langwedel/Daverden. Am Montagabend kam es gegen 20:15 Uhr nahe der Anschlussstelle Langwedel zu einem Verkehrsunfall auf der A27. Ein 23-jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger, der in Richtung Walsrode unterwegs war, scherte vom rechten auf den linken Fahrstreifen aus und übersah dabei einen von hinten herannahenden 38-jähriger Skoda-Fahrer, der ein Auffahren nicht mehr verhindern konnte. Bei der folgenden Kollision blieben beide Beteiligten unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 40.000 Euro. Mögliche Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04232/945990 bei der Autobahnpolizei Langwedel zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Lilienthal. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer bereits am Samstag gegen 8:15 Uhr einen Seat, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Heidloge geparkt war. Während am Kleinwagen ein erheblicher Sachschaden entstand, fuhr der Verursacher, dessen Auto seitlich ebenfalls beschädigt sein dürfte, unerkannt weiter. Hinweise zum Unfallfahrer nimmt die Polizeistation Lilienthal unter 04298/465660 entgegen.

Steinpaletten gestohlen

Hambergen. Bereits am Sonntag haben unbekannte Täter an der Hauptstraße zwischen 16 und 20 Uhr insgesamt 14 Paletten mit Steinen entwendet. Die Polizeistation Hambergen ermittelt wegen Diebstahls. Mögliche Zeugen, die verdächtigen Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04793/957580 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell