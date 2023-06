Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen, B 464: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und 10.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr. Der 37-jährige Lenker eines Fiat Idea befuhr auf dem linken der beiden Fahrspuren die Bundesstraße 464 von Böblingen kommend in Richtung Holzgerlingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrspur ab und fuhr auf die Gegenfahrspur. Hier kollidierte er mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw Opel Astra eines 50-Jährigen. Während sich der Opel nach der Kollision um die eigene Achse drehte und anschließend auf die rechte Fahrzeugseite kippte, kam der Fiat im Grünstreifen zum Stehen. Der 37-Jährige und sein 5-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Im Fiat wurde eine 49-jährige Mitfahrerin leicht verletzt, der 50-Jährige und eine weitere 16-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Die Leichtverletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die B 464 musste zwischen den Abzweigungen Tübinger Straße und Herrenberger Straße zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Fahrbahnreinigung bis 21:20 Uhr teilweise voll gesperrt werden. Neben starken Kräften der Feuerwehr aus Böblingen hatte der Rettungsdienst zwei Rettungswagen und zwei Notärzte eingesetzt. Vom Polizeipräsidium Ludwigsburg waren sechs Streifenbesatzungen vor Ort.

