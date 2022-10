Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall auf der B 84

Förtha (Wartburgkreis) (ots)

Eine 36-jährige Ford-Fahrerin befuhr heute Morgen, kurz nach 09.00 Uhr, die B 84 in Richtung Eisenach. Hinter ihr fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Opel. Kurz nach dem Ortsausgang Förtha hielt die 36-Jährige verkehrsbedingt auf Höhe der Ausfahrt der Grundschule an, um einen Schulbus auf die B 84 auffahren zu lassen. Der Opel-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr von hinten auf. Die Ford-Fahrerin wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw blieben fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 2.000 Euro. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen auf der B 84. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen den 74-Jährigen eingeleitet. (mwi)

