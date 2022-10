LPI-GTH: Falscher Führerschein?

Dachwig (ots) - In der Zeit zwischen dem 07. Oktober, 18.00 Uhr und gestern, 16.55 Uhr überwanden ein oder mehrere unbekannte Täter einen Zaun des Geländes einer Systembaufirma in Dachwig. Anschließend drangen der oder die Unbekannten in eine Lagerhalle auf dem Gelände ein und entwendeten aus dieser hochwertige Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0248511/2022) entgegen. Rückfragen bitte ...

mehr