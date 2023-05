Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230517 - 0581 Frankfurt-Ostend: Festnahme nach Einbruch in Imbiss

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Morgen (16. Mai 2023) erweckte die zerstörte Scheibe eines Imbisses im Ostend die Aufmerksamkeit eines Passanten. Die Festnahme einer Person nach einem Einbruch in diese Lokalität war die Folge.

Ein Passant bemerkte gegen 08:25 Uhr zunächst eine eingeschlagene Scheibe an einem Imbiss an der Hanauer Landstraße und ging der Sache näher auf den Grund. Der Passant warf einen Blick in den Laden und stellte er dort eine männliche Person im Innern fest. Als der Zeuge die Person ansprach, flüchtete diese zu Fuß, aber nicht ohne sich zuvor mehrere Getränkeflaschen und zwei Tablets unter den Nagel zu reißen.

Während der Täter zunächst flüchten konnte, gelang es den eingesetzten Beamten kurze Zeit später einen 34-jährigen Verdächtigen im Rahmen der Fahndung aufgrund der übereinstimmenden Beschreibung festzunehmen. Er hatte das oben genannte Diebesgut noch bei sich. Der einschlägig bekannte Täter wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert und soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

