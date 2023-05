Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230516 - 0579 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Personenkontrolle

Frankfurt (ots)

(di) Eine Personenkontrolle im Bahnhofsviertel wurde gestern Abend (15. Mai 2023) einem 53-Jährigen zum Verhängnis. Die Beamten stellten Drogen bei dem Mann sicher und nahmen ihn vorläufig fest.

Als sich gegen 23:15 Uhr Polizisten dem Kaisersack näherten, um dort eine Personengruppe zu kontrollieren, entfernte sich der spätere Beschuldigten aus der Gruppe und beobachtete die Kontrolle zunächst aus sicherer Entfernung.

Hier wog er sich anscheinend in Sicherheit, was zwei Polizisten allerdings nicht unbemerkt blieb. Sie gingen auf den Mann zu und kontrollierte auch ihn. Die Beamten fanden bei ihm Haschisch, Marihuana und Kokain. Der 53-Jährige versuchte noch, Teile der Drogen zu verschlucken, was die Polizisten jedoch zu verhindern wussten. Sie stellten knapp über 100 Gramm Betäubungsmittel sicher und nahmen den Mann fest.

Er wurde in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums eingeliefert und soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Er muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

