POL-HF: Jugendlicher verletzt Fußgänger- Gespräch endet mit Faustschlag

Kirchlengern (ots) - (sls) In Abwesenheit der Bewohnerin kam es im Verlauf des Freitag (30.6.) zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Oberbauerschafter Straße in Kirchlengern. Die Geschädigte verließ gegen 08.00 Uhr die Wohnung. Als sie gegen 22.00 Uhr zurück kam bemerkte sie ein offen stehendes Fenster, dass beim Verlassen augenscheinlich "Auf-Kipp" gestanden ...

