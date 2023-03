Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mehrere Einbrüche in Kirn (Physio- und Arztpraxis)

Kirn (ots)

Im Zeitraum vom 09.03.2023 auf den 10.03.2023 wurde im Stadtbereich Kirn in zwei Arzt und Physiopraxen eingebrochen. Der oder die bislang unbekannte/n Täter verschafften sich in einem Fall mit Gewalt Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten anschließend Bargeld. In einem weiteren Fall blieb der Einbruch lediglich bei einem Versuch. Zeugen der Taten werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

