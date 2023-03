Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Frontalzusammenstoß mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Am Freitagvormittag kam es gegen 09:40 Uhr auf der L 183 zwischen dem Kirner Steinbruch und Hochstetten zum Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge, nachdem der in Richtung Hochstetten fahrende 36-jährige Fahrer eines BMW ausscherte, um einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen und hierbei einen entgegenkommenden Mercedes übersah. Der 52-jährige Mercedesfahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch hoher Sachschaden. Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge musste die L 183 zeitweise voll gesperrt werden. Im Bereich der Unfallörtlichkeit ist in beiden Fahrtrichtungen ein Überholverbot durch Verkehrszeichen angeordnet. Der 36-jährige Unfallverursacher wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen. Zeugen des Geschehens, insbesondere der Fahrer des Pkw, welcher überholt werden sollte, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.

