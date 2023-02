Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall im Begegnungsverkehr - Fahrerin leicht verletzt

Kirn (ots)

Am Dienstag, den 21.02.2023 gegen 18:40 Uhr kam es in der Josef-Görres-Straße (K5) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem eine Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde. Eine 29-jährige Kirnern war mit ihrem Renault auf der Josef-Görres-Str. in Richtung Oberhausen unterwegs, als sie in Höhe der Einmündung zur Dhauner Straße mit einem entgegenkommenden Opel zusammenstieß. Durch die Wucht der Kollision beider linker Außenspiegel, zersplitterte der Spiegel des 32-jähirgen Opelfahrers aus der VG Kirner Land vollständig. Die umherfliegenden Splitter sollen durch das geöffnete Fenster die Renaultfahrerin am Auge leicht verletzt haben. An beiden Fahrzeugen kam es lediglich an den Außenspiegeln zu Sachschaden.

Der Opelfahrer muss sich jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

