Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Kirn, Binger Landstraße/L183 (ots)

Am Sonntag den 19.02.2023 befuhr der 49jährige Fahrer eines PKW Mercedes-Benz in Kirn die Binger Landstraße aus Richtung Kirn-Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Hochstetten-Dhaun. Zeitgleich befuhr die 45jährige Fahrerin eines PKW Mitsubishi die Binger Landstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Kurz nach der dortigen Tankstelle war der Mercedesfahrer nach derzeitigem Stand der Ermittlungen abgelenkt. Dadurch geriet er auf die Gegenfahrspur, wo er mit dem entgegenkommenden PKW frontal zusammenstieß. Die Fahrerin des Mitsubishi wurde hierbei leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Frontbereich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Kirn nahm die weiteren Ermittlungen auf.

