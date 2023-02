Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht in Odernheim am Glan

Kirn (ots)

Am Donnerstag, den 16.02.2023, ereignete sich zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Höhe der Hauptstraße/Einmündung zur Gigertsgasse in Odernheim am Glan. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallörtlichkeit, nachdem dieser ein ordnungsgemäß parkendes Fahrzeug stark beschädigte. Am parkenden Fahrzeug wurde durch den Verkehrsunfall die Heckstoßstange, die Heckklappe, sowie die Heckscheibe stark beschädigt. Aufgrund des Schadensbilds könnte es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers möglicherweise um einen LKW handeln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell