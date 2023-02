POL-PIKIR: Sachbeschädigung PKW Bad Sobernheim Nahestraße

Kirn (ots) - Am Freitag, den 10.02.2023 ereignete sich gegen 15:08 Uhr ein Verkehrsunfall in der Sulzbacher Straße in Kirn. In Höhe einer Fahrbahnverengung kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen den zwei beteiligten Fahrzeugen. Sofern es für den Verkehrsunfall Zeugen gibt, bittet die Polizei Kirn um Kontaktaufnahme. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de ...

