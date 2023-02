POL-PIKIR: Reiterin mit Pferd durch Brückenboden gebrochen und schwer verletzt

Kirn (ots) - Am Donnerstag, den 16.02.2023, ereignete sich zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Höhe der Hauptstraße/Einmündung zur Gigertsgasse in Odernheim am Glan. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallörtlichkeit, nachdem dieser ein ordnungsgemäß parkendes Fahrzeug stark beschädigte. Am parkenden Fahrzeug wurde durch den Verkehrsunfall die Heckstoßstange, die ...

mehr