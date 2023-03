POL-PIKIR: Diebstahl mehrerer Motorroller

Kirn (ots) - Am Dienstag, den 21.02.2023 gegen 18:40 Uhr kam es in der Josef-Görres-Straße (K5) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem eine Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde. Eine 29-jährige Kirnern war mit ihrem Renault auf der Josef-Görres-Str. in Richtung Oberhausen unterwegs, als sie in Höhe der Einmündung zur Dhauner Straße mit ...

