Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kirn, Berliner Platz (ots)

Am Freitag, dem 03.03.2023 wurde im Zeitraum von 07.50 Uhr bis 13.30 Uhr ein in Kirn auf dem Parkplatz Berliner Platz, gegenüber der Berufsschule geparkter PKW beschädigt. Vermutlich beim Wenden beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den vorwärts in einer Parktasche geparkten PKW an dessen Fahrzeugheck. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Kirn nahm die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht auf. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.

