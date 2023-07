Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto schleudert gegen Baum- Fahrerin schwer verletzt

Rödinghausen (ots)

(sls) Am frühen Montagmorgen (3.7.) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Oberbauerschafter Straße in Rödinghausen, bei dem eine Nissan-Fahrerin aus Hüllhorst schwer verletzt wurde. Die 36-Jährige fuhr gegen 05.13 Uhr mit dem roten Nissan von Hüllhorst kommend in Richtung Hansastraße. Etwa 300m vor der Hausnummer 27 kam sie mit ihrem Fahrzeug, aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hier schleuderte sie über die Grünfläche und prallte anschließend gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerin im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr rausgeschnitten werden. Sie erlitt schwere Verletzungen im Oberkörperbereich. Aufgrund dessen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hannover geflogen. Der Nissan wurde durch den Unfall total beschädigt und von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Flurschaden und am Pkw wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Dauer der Aufnahme durch die Polizeibeamten und Feuerwehr wurde die Oberbauerschafter Straße für ca. 2 Stunden gesperrt.

